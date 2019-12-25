Эргашева призвали возобновить публикацию данных о ситуации с коронавирусом в Петербурге

Горожане вправе получать оперативную информацию о развитии эпидемии.

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов обратился к вице-губернатору Петербурга Олегу Эргашеву с просьбой возобновить публикацию данных о ситуации с коронавирусом в городе. Свой запрос Амосов опубликовал в Facebook.

Депутат рассказал, что к нему с этим вопросом обратился Алексей Куприянов, и вместе они считают, что горожане вправе получать оперативную информацию о развитии эпидемии.

Я уверен – публикацию статистических данных необходимо восстановить. Заявил Амосов

Стоит отметить, что Эргашев, отвечающий за ситуацию с коронавирусом в Петербурге, ушел в отпуск. Источники допускают, что он может не вернуться к работе совсем.

Информационные бюллетени по ситуации с коронавирусом в Петербурге Смольный не публикует с начала июня. Регулярно выходят лишь данные о темпах вакцинации.

16 июня петербургские журналисты в чате с пресс-секретарем Комитета по здравоохранению Ольгой Рябининой спросили, планируется ли возобновить публикацию данных или отвечать на запросы СМИ по этому поводу. Вместо ответа Рябинина изменила настройки чата, запретив писать сообщения всем, кроме администраторов.

Фото: Piter.TV