Петербургский комздрав временно запретил журналистам задавать вопросы в мессенджере

До этого на протяжении нескольких дней вопросы журналистов игнорировали.

Пресс-секретарь комитета по здравоохранению Петербурга заблокировала возможность задавать журналистам вопросы в общем чате в WhatsApp. Спустя несколько часов такая возможность вновь появилась. Как оказалось, появился новый чат, о котором часть представителей СМИ не знала, в том числе и Piter.TV.

Утром 16-го июня журналисты начали спрашивать, когда появится информация об эпидемиологической ситуации в Петербурге. Ранее количество госпитализаций и количество заболевших можно было узнать из справки профильного совета, однако с начала июня она перестала публиковаться. На вопросы, которые были заданы в предыдущие дни, ответы тоже не удалось получить. В итоге пресс-секретарь комитета по здравоохранению отключила возможность писать в чате всем, кроме администратора.

Спустя несколько часов пресс-секретарь объяснила, что, оказывается, общение перенесли на другие площадки. Для журналистов это стало новостью.

Фото: Piter.TV