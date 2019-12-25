В составе путепровода будет предусмотрен полноценный пешеходный переход и тротуары.

Во вторник, 11 февраля, стало известно о том, что власти Петербурга ищут инвестора для строительства путепровода на Туристской улице. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

В КРТИ отметили, на данном участке невозможно сделать полноценный подземный переходный переход. Однако, согласно проектной документации, на путепроводе должно появится безопасное место для пешеходов.

Градоначальник Петербурга Александр Беглов заявил, что для реализации проекта необходимы частные инвестиции.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский суд обратил взыскание на акции АО "Талион" Александра Ебралидзе.

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