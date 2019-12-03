Петербургский суд обратил взыскание на акции АО "Талион" Александра Ебралидзе

Компания владеет тремя зданиями в центре города.

Во вторник, 11 февраля, Куйбышевский районный суд Петербурга обратил взыскание части акций АО "Талион", принадлежащих Александру Ебралидзе. Это количество акций стоимостью более 66 миллионов составляет почти 10% уставного капитала компании. Суд постановил реализовать ценные бумаги с помощью продаж на публичных торгах.

Акции являлись предметом залога по кредитам банка "Санкт-Петербург", структуры "Талиона" задолжали ему 5,5 миллиардов рублей. Взыскание обратили в счет погашения задолженности, дело рассматривали по иску банка к Ебралидзе.

"Талион" и "Елисеев Палас Отель" – владельцы трех зданий на Большой Морской улице, Невском проспекте и набережной реки Мойки. Банк потребовал долг с компаний Ебралидзе в прошлом ноябре, а также попыталась взыскать заложенное имущество "Талиона" и еще двух организаций.

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Фото: Дмитрий Казаков, www.spb-guide.ru