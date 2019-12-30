Центробанк России намерен банкротить петербургский "Невский банк"

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал 14 января иск российского Центробанка. Информация появилась в картотеке суда. Согласно заявлению, истец требует признать банкротом ПАО "Невский народный банк", не так давно лишенное лицензии.
Сумма претензий и дата рассмотрения дела пока неизвестна.
"Невский банк" – не первый за последнее время кандидат на банкротство: ранее к его рядам примкнули "Дальпитерстрой", экс-глава Александринки с компанией "ТДМ" и "Юлмаркет".
Фото: pixabay; скрин Арбитражный суд
Обсуждение ( 0 )