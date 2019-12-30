Экс-главу Александринского театра просят признать банкротом из-за долгов

Компания, для которой он выступил поручителем, не вернула крупный 50-миллионный долг компании-поставщику.

Бывший директор Александринского театра Григорий Попов может быть признан банкротом: на работника культуры подала иск ООО "Хорд" из-за его долгов. Дело было зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Петербурга еще в сентябре минувшего года, ближайшее заседание по делу назначено на апрель.

В ноябре 2015 года "Хорд" заключил договор с АО "Театрально-декорационные мастерские" ("ТДМ"), в которых выступал поставщиком, Григорий Попов в этой сделке стал поручителем. "ТДМ" не оплатил поставки товара в срок, из-за чего "Хорд" подал иск в Ленинский районный суд о взыскании задолженности по договору и пени, положенной за нарушение срока оплаты товара.

В 2016 году Попов признал наличие долга и пообещал выплатить "Хорду" около 782 тысяч евро, стороны заключили мировое соглашение, но с тех пор дело не сдвинулось. На данный момент "ТДМ" под крылом Попова все еще должен поставщику более 54 миллионов рублей.

Тем временем, петербургский "Юлмаркет" также подал заявление о собственном банкротстве.

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