Piter.tv узнал, как собираются данные по внебольничной пневмонии в Петербурге

Губернатор Петербурга напомнил горожанам о росте заболеваемости внебольничной пневмонией в контексте пандемии коронавируса COVID-19. Градоначальник заявил о том, что с 1 марта в Северной столице заболевание было выявлено более чем у 11 тысяч человек, от него погибло почти 700 петербуржцев. Это больше, чем в случае с коронавирусом (8945 заболевших, 69 умерших по состоянию на 13 мая).

Piter.TV попробовал пробраться через статистические дебри и выяснить, как формируются данные по внебольничной пневмонии, как они связаны с коронавирусом и в каком виде эти цифры доходят до населения. В этом материале вы узнаете:

– как статистику по коронавирусу в Петербурге параллельно считают разные ведомства

– как связаны внебольничная пневмония и коронавирус

– данные по заболеваемости внебольничной пневмонией в Петербурге

Причем здесь COVID-19?

На распространение пневмонии влияет место, где человек мог ей заболеть.В зависимости от места заражения болезнь разделяют на больничную и внебольничную. При этом возбудители у внебольничной пневмонии могут быть разные, как и "обычный" для пневмонии пневмококк, так и вирус SARS-CoV-2 – возбудитель коронавирусной инфекции.

Как объяснил Piter.tv собеседник из медицинской сферы, при внебольничной пневмонии человек с таким диагнозом сразу поступает в стационар на лечение. В методичке Минздрава РФ также говорится о том, что она также может быть диагностирована в течение 48 часов с момента госпитализации.

Внутрибольничная пневмония развивается в стационаре как осложнение и сопутствующее заболевание.

Соответственно, можно допустить, что выявляемая смертность по статистике от коронавируса в Петербурге – это частный случай заболеваемости пневмониями в городе. Если человек заразился коронавирусом за пределами медучреждения, и он стал причиной развития пневмонии, то он так пополняет статистику "внебольничной" пневмонии. При этом не всякий больной "внебольничной пневмонией" относится к жертвам коронавируса.

В Петербурге в период пандемии коронавируса пациенты с диагнозом до получения ответа на тест на COVID-19 приравниваются к коронавирусным больным. В стационаре, еще до получения результата на тест, они проходят такое же лечение, как и больные коронавирусом. В большинстве своем у больных пневмонией коронавирус подтверждается, сообщила Piter.tv пресс-секретарь комитета по здравоохранению.

В частности, такая практика применялась и в отношении пациентов, которые находились в госпитале "Ленэкспо".

Нахождение в "Ленэкспо" пациентов с подтвержденной и неподтвержденной коронавирусной инфекцией объясняется тем, что все больные с пневмониями рассматриваются как COVID- положительные в силу того, что лабораторные тесты не обладают 100%-ой чувствительностью. Диагноз зачастую ставится по данным компьютерной томографии и оцениваемой врачами клинической картине, что является общепринятой мировой практикой. Выписка пациентов домой происходит только после получения двух отрицательных результатов анализов – так в комздраве прокомментировали информацию о том, что на Васильевский остров свозят разных заболевших.

Piter.tv публиковал заметки молодого человека, находящегося в госпитале.

Как считаем

Острое заболевание дыхательных путей совсем не ново для Петербурга – оно существовало и ранее, причем в более внушительных показателях. Это подтверждают данные, которые Piter.TV получил от комитета по здравоохранению.

В январе 2019-го года внебольничная пневмония была диагностирована у 2237 человек, в феврале — у 2005, марте — у 835. В январе 2020-го года ей заболели 1674 человека, а в феврале — 828. Примечательно, что другие данные были предоставлены городским Роспотребнадзором, информация от которого была распространена в отчете комздрава.

В январе 2020 года было зафиксировано 1731 случай внебольничной пневмонии (это на 9,8% больше, чем в январе 2019 года). В феврале в городе зарегистрировали 1777 случаев (минус 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). И, наконец, в марте 2020 года зарегистрировали 2716 случаев (в марте 2019 года произошло 1778 таких эпизодов). Таким образом, за месяц рост числа внебольничных пневмоний в городе составил 939 случаев, или 52,7%.

Ответ на вопрос, почему у нас так резко возросло число пневмоний по сравнению с тем же периодом времени в предыдущие года, очевиден: появление нового этиологического фактора - распространение новой коронавирусной инфекции – отметили в комитете по здравоохранению.

Информация по заболевшим и выздоровевшим коронавирусом поступает в Москву из разных источников. Например, в комитете по здравоохранению объяснили Piter.tv, что они передают информацию по "коронавирусным" заболевшим в Минздрав. В министерстве пока не ответили на запрос Piter.tv по данным о внебольничных пневмониях по России.

Источник Piter.tv сообщил, что в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) анализируют информацию по-своему: из Петербурга информация доставляется и по линии комитета по здравоохранению, и по линии Роспотребнадзора.

Оперативно и точно

По словам губернатора Петербурга, только с 1 марта внебольничная пневмония была диагностирована у 11223 человек. Информация предоставлена 13 мая. По данным на 9 мая из Смольного, внебольничной пневмонией в городе на момент релиза заболело 10196 человек, выздоровело – 5593.

Вне эпидемии коронавируса в прошлые годы в мае фиксировалось в 5,5 раз меньше внебольничных пневмоний, чем сейчас. Сейчас за счет эпидемии коронавируса - резкий рост – отметили в комздраве.

Piter.TV сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга, что данные, озвученные губернатором, являются "оперативными". Точная статистика будет известна позднее. Так, например, точных показателей по заболеваемости внебольничной пневмонией за апрель 2020 пока нет.

Оперативные данные формируются из информации, которую предоставляют медработники стационаров. Каждый день в режиме онлайн они вносят данные в базу в соответствии с тем, какие пациенты к ним поступили. После корректировки диагнозов цифры могут измениться, поэтому говорить о достоверных данных за прошлый месяц можно только спустя некоторое время.

Заболеваемость пневмонией, в том числе внебольничной, также отслеживает Роспотребнадзор, однако использует другую методику. Данные поступают из Центра гигиены и эпидемиологии. Piter.TV направил запрос в ведомство, чтобы узнать подробнее о том, как именно формируется статистика.

Доказательство смерти

Информацию о смерти пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19, в публичном поле разглашает Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021.

Комиссия была сформирована распоряжением комздрава Петербурга, туда вошли 11 экспертов по инфекционным заболеваниям и патанатомии. Возглавляет ее главный внештатный специалист по инфекционным болезням комитета по здравоохранению, начальник кафедры инфекционных болезней ФГБВОУ ВПО "Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова", профессор Константин Жданов.

Заключение Комиссия выдает после получения результатов паталогоанатомического исследования. Для его подготовки требуется не менее 7 дней. Изначально заявление о работе комиссии, размещенное 27 апреля на сайте комитета, касалось расследования о смерти медиков от COVID-19, однако позже комиссия расширила профиль и начала сообщать о пациентах петербургских станционаров, погибших от коронавируса.

"Комздрав на данный момент ведет работу по учету медицинских работников, скончавшихся от коронавируса. Все данные будут публиковаться официально. Взаимосвязь между смертью и исполнением профессионального долга будет принимать комиссия из медучреждения, где работал умерший врач – ранее сообщали в комитете.

В начале мая на фоне смерти и заражения врачей коронавирусом сложилась ситуация, при которой для компенсации, положенной медработникам, в справке о смерти причиной обязательно должна быть указана новая коронавирусная инфекция. Если медработник скончался от сопутствующих заболеваний, его семья на выплату претендовать не смогла бы. Полный разбор ситуации был проведен в материале издания "Фонтанка".

C медиков теперь снята обязанность самим писать заявления на признание их пострадавшими от COVID-19. Сейчас информацию о заражении медика может предоставлять лечащая его организация. Теперь не требуется в случае смерти медработника инициировать расследование со стороны его родственников. Сроки расследования теперь составляют один день вместо пяти.

Фото: Piter.tv, АГН "Москва"

Текст: Федор Быков, Надежда Сибилева