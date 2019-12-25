В Петербурге резко выросло число внебольничных пневмоний

Специалисты зафиксировали рост на 939 случаев или на 52,7%.

В марте текущего года в Петербурге произошел резкий скачок числа внебольничных пневмоний. Это следует из данных, предоставленных Комитетом по здравоохранению города.

В январе 2020 года было зафиксировано 1731 случаев внебольничной пневмонии (это на 9,8% больше, чем в январе 2019 года). В феврале в городе зарегистрировали 1777 случаев (минус 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). И, наконец, в марте 2020 года зарегистрировали 2716 случаев (в марте 2019 года произошло 1778). Таким образом, за месяц рост числа внебольничных пневмоний в городе составил 939 случаев, или 52,7%.

Причины мартовского роста в комздраве Петербурга не комментируют. При этом специалисты заявляют, что приведенные выше сведения — это так называемые оперативные данные. Они составляются при подсчете больных, поступивших с признаками пневмонии. Затем корректируются в процессе лечения.

Также в комздраве уточнили, что среди причин смерти пациента пневмония может быть основным и сопутствующим заболеванием. Точную причину может установить только патологоанатомическая экспертиза.

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