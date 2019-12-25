Петербург выйдет на плато по коронавирусу в мае

Это произойдет в том случае, если горожане будут соблюдать режим самоизоляции.

В Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера рассказали, когда Северная столица выйдет на плато по заболеваемости COVID-19. По словам замдиректора по инновационной работе НИИ, доктора биологических наук Александра Семенова, город может добраться до этой отметки через две недели. Об этом пишет РБК.

Специалист заявил, что плато по коронавирусу будет достигнуто в мае только в том случае, если петербуржцы будут соблюдать режим самоизоляции и введенные властями ограничения. Семенов считает, что плато продержится до начала июня, а затем число случаев заболевания коронавирусом начнет снижаться.

В НИИ отметили, что такие прогнозы также можно применить к другим крупным городам России, например, Новосибирску, Екатеринбургу, Нижнему Новгороду и Казани.

Напомним, что выход на плато происходит, когда количество новых случаев заболеваемости сегодня не превышает количества новых случаев вчера.

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