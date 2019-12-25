В РЭУ имени Плеханова рассказали, как остановить вирус в России.

Назван способ остановить распространение коронавируса в России. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказала доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Ольга Лебединская напомнила, что в России на каждую тысячу человек приходится по 0,29 заразившихся COVID-19. В США данный показатель равен 2,31, в Италии - 2,96, в Испании - 4,23, во Франции - 2,3.

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Специалист считает, что остановить волну инфицирования по стране можно, если региональным властям удастся сдержать распространение коронавируса на местах. Если этого не произойдет, то ситуация выйдет из-под контроля.

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