У врача-реаниматолога из Покровской больницы подтвердился коронавирус

У врача реаниматолога-анестезиолога из Покровской больницы обнаружили коронавирус. На прошлой неделе он записал видеообращение, в котором виновной в случае заболевания попросил считать главврача больницы.
Сегодня Сергей Саяпин опубликовал в соцсетях изображение документа, в котором подтверждается его заболевание COVID-19.
Ну, что, господа-товарищи? Картинка складывается. Если у чего-то симптомы ковида. У чего-то КТ-картина ковида. Значит это и есть ковид,
написал врач.
На прошлой неделе у Саяпина диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию. Он проходит лечение в Боткинской больнице.
Врач рассказал о том, что средства индивидуальной защиты ему пришлось покупать на собственные средства. Также он контактировал с заболевшим коронавирусом.
Фото: Сергей Саяпин / VK
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