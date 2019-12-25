У врача-реаниматолога из Покровской больницы подтвердился коронавирус

Он лечил больного коронавирусом, когда у того еще не был подтвержден диагноз.

У врача реаниматолога-анестезиолога из Покровской больницы обнаружили коронавирус. На прошлой неделе он записал видеообращение, в котором виновной в случае заболевания попросил считать главврача больницы.

Сегодня Сергей Саяпин опубликовал в соцсетях изображение документа, в котором подтверждается его заболевание COVID-19.

Ну, что, господа-товарищи? Картинка складывается. Если у чего-то симптомы ковида. У чего-то КТ-картина ковида. Значит это и есть ковид, написал врач.

На прошлой неделе у Саяпина диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию. Он проходит лечение в Боткинской больнице.

Врач рассказал о том, что средства индивидуальной защиты ему пришлось покупать на собственные средства. Также он контактировал с заболевшим коронавирусом.

Фото: Сергей Саяпин / VK