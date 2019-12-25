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У врача-реаниматолога из Покровской больницы подтвердился коронавирус
Сегодня, 22:50
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nadezhda_sib

У врача-реаниматолога из Покровской больницы подтвердился коронавирус

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Он лечил больного коронавирусом, когда у того еще не был подтвержден диагноз.

У врача реаниматолога-анестезиолога из Покровской больницы обнаружили коронавирус. На прошлой неделе он записал видеообращение, в котором виновной в случае заболевания попросил считать главврача больницы.

Сегодня Сергей Саяпин опубликовал в соцсетях изображение документа, в котором подтверждается его заболевание COVID-19.

Ну, что, господа-товарищи? Картинка складывается. Если у чего-то симптомы ковида. У чего-то КТ-картина ковида. Значит это и есть ковид,

написал врач.

На прошлой неделе у Саяпина диагностировали двустороннюю вирусную пневмонию. Он проходит лечение в Боткинской больнице.

Врач рассказал о том, что средства индивидуальной защиты ему пришлось покупать на собственные средства. Также он контактировал с заболевшим коронавирусом. 

Фото: Сергей Саяпин / VK 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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