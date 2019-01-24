Врач Покровской больницы в случае заражения коронавирусом попросил считать виновным главврача

Позже он опубликовал двусмысленное видео.

Анестезиолог-реаниматолог городской Покровской больницы в Петербурге возложил ответственность за возможное заражение его коронавирусом и его коллег на главного врача. Врач опубликовал видеообращение на своей странице в Instagram,

По словам анестезиолога, вчера стало известно о том, что у его бывшего пациента был диагностирован коронавирус. Неделю назад Сергей Саяпин делал ему инвазивную вентиляцию легких. При этом средства индивидуальной защиты были приобретены врачом на собственные деньги. Руководство больницы, с его слов, в данном случае бездействовало.

Поээтому в случае неблагоприятного исхода, в случае заражения меня или другого представителя персонала, присутствовавшего на той смене, а равно смертельного исхода в моем случае либо любом другом виновным прошу считать лично главного врача Покровской больницы Санкт-Петербурга Бахолдину Марину Николаевну, сказал Саяпин в обращении.

Спустя несколько часов врач опубликовал видео с КТ своих легких и подписал публикацию: "Бахолдина — убийца". Диагноз он не указал.

Напомним, врачи Покровской больницы неоднократно жаловались на отсутствие средств индивидуальной защиты. Сегодня медперсонал попросил присвоить учреждению статус инфекционного.

Видео: Серегй Саяпин / Instagram