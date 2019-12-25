"Тут духота и гул": заметки госпитализированного – о жизни за стенами госпиталя «Ленэкспо»

Валентину Хеду (имя изменено по просьбе героя) 36 лет, он работает в общепите и говорит, что отрасли "крышка". Валентин живет один в пригороде Петербурга. С понедельника, 11 мая петербуржец лежит с подозрением на коронавирус во временном госпитале в "Ленэкспо". Для "Питер ТВ" он записал впечатления о пребывании в госпитале.

Сейчас я чувствую себя ровно так, как и всю прошлую неделю, которую болел дома. В воскресенье у меня поднялась температура до 39.7, я испугался и вызвал скорую. Скорая приехала быстро, уважение и почет! Меня повезли на КТ в Сестрорецк.

КТ показал повреждение легких 5 и 10%. Повезли в больницу, там врач очень удивилась, когда увидела мои показания, так как с таким небольшим поражением легких лечатся дома. Я говорю: "Так давайте, отпускайте. Я живу один, дома кот". Сказали, что отпустят утром, но на утро уже карантин, и вот я заперт в госпитале "Ленэкспо".



Тут духота и гул. Не всегда есть холодная питьевая вода. Передачи вчера разрешили, но список какой-то скудный. Я его не видел. Мне очень хочется минералки, местной питьевой̆ водой не удается напиться. Привезли вчера мне водички, но ее не пропустили на проходной. Привык её пить, дома почти всегда есть, а сюда не пропускают. Но одна медсестра угостила, похоже, своей бутылкой воды. На территории никакого магазина нет.

Выдали мне три набора пилюлек, я просто лежу, сплю и их ем. Врачи приходят раз в день. Один раз поставили капельницу, вчера дышал кислородом через трубочки. В районе полудня приходит врач, измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом), заставляет пить много воды.

Таблетки: "Азитромицин", "Амброксол" и что-то еще, не определить названия. Если жар, принимаю парацетамол и анальгин. Тест на коронавирус мне делали в понедельник, но результата еще нет – тест делают от трех до семи дней.

Кормят неплохо, только йогуртовый̆ продукт есть невозможно.

Вот список питания:

Завтрак: молочная каша, пара кусков батона, упаковочки маслица, кусочек сыра или колбаски, чай (чаще всего "Липтон Эрлгрей").

Обед: суп на рыбном, мясном или птичьем бульоне, второе с мясом (пару дней назад был плов, пара кусков черного хлеба, кусок батона, фрукт, компот.

Ужин: горячее с мясом (пару дней назад была греча с котлетой, вчера то ли тыква, то ли морковь с треской на пару), йогуртовый продукт, чай.

Тут все лежат вперемешку: ковид положительные и под подозрением. У меня сосед (на расстоянии вытянутой руки) имел контакты с "ковидными": сын и невестка, живут вместе. Я живу один, но все равно вынужден быть здесь. Вокруг меня еще лежат то ли пакистанцы, то ли бангладешцы. По-русски не говорят, а врачи не говорят по-английски. Как их лечат – загадка.

Ранее стало известно, что в Петербурге благодаря режиму самоизоляции очистился воздух.