Передать еду в "Ленэкспо" можно с 13 до 16 часов и не более пяти килограмм

В списке ограничений значится и домашняя еда.

На сайте Госпиталя для ветеранов войн появилось объявление с ограничениями передач в "Ленэкспо".

Пациентам нельзя молочные продукты; рыбу, колбасу, курицу, яйца, булочки с заварным кремом и некоторые другие продукты. Родственников просят писать на пакетах фамилию, отделение, а саму еду мелко расфосовать.

Отмечается, что передачка не должна весить более пяти килограмм.

Ранее мы писали, что губернатора просят лично проверить жалобы на работу госпиталя в "Ленэкспо".

Фото: сайт госпиталя для ветеранов войн