Передать еду в "Ленэкспо" можно с 13 до 16 часов и не более пяти килограмм

На сайте Госпиталя для ветеранов войн появилось объявление с ограничениями передач в "Ленэкспо".
Пациентам нельзя молочные продукты; рыбу, колбасу, курицу, яйца, булочки с заварным кремом и некоторые другие продукты. Родственников просят писать на пакетах фамилию, отделение, а саму еду мелко расфосовать.
Отмечается, что передачка не должна весить более пяти килограмм.
Ранее мы писали, что губернатора просят лично проверить жалобы на работу госпиталя в "Ленэкспо".
Фото: сайт госпиталя для ветеранов войн
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