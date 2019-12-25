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Передать еду в "Ленэкспо" можно с 13 до 16 часов и не более пяти килограмм
Сегодня, 22:20
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smirenny

Передать еду в "Ленэкспо" можно с 13 до 16 часов и не более пяти килограмм

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В списке ограничений значится и домашняя еда.

На сайте Госпиталя для ветеранов войн появилось объявление с ограничениями передач в "Ленэкспо". 

Пациентам нельзя молочные продукты; рыбу, колбасу, курицу, яйца, булочки с заварным кремом и некоторые другие продукты. Родственников просят писать на пакетах фамилию, отделение, а саму еду мелко расфосовать.  

Отмечается, что передачка не должна весить более пяти килограмм. 

Ранее мы писали, что губернатора просят лично проверить жалобы на работу госпиталя в "Ленэкспо".

Фото: сайт госпиталя для ветеранов войн

Теги: госпиталь в ленэкспо, коронавирус, ленэкспо
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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