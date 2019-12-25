Губернатора просят лично проверить жалобы на работу госпиталя в "Ленэкспо"

Письмо с просьбой проверить госпиталь отправили также министру здравоохранения.

Муниципальный депутат Нэлли Вавилина отправила губернатору Петербурга и министру здравоохранения России письмо с просьбой лично проверить госпиталь в "Ленэкспо", сообщила сама Вавилина на своей странице в Facebook.

В обращении говорится, что пациенты и их родственники жалуются на невыносимые условия, отсутствие какого-либо лечения, катастрофическую нехватку медицинского персонала, оборудования и лекарств.

В настоящие время в Ленэкспо стали поступать больные с тяжелой формой ковид-19. Таким образом, в госпитале оказались пациенты с разными формами заболевания, а также люди с неподтвержденным диагнозом. Кроме того, среди пациентов есть люди с ментальными нарушениями, переведенные из ПНИ, и находящиеся без должного наблюдения отметила Вавилина.

Депутат просит создать выездную комиссию с личным участием Беглова и Мурашко. Нэлли Вавилина также хочет вступить в комиссию как глава муниципального образования, на территории которого находится госпиталь.

Ранее мы писали, что пациентам в "Ленэкспо" можно будет передавать еду и личные вещи.

Фото: vk.com/kutafina_oksana