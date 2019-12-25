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Пациентам в "Ленэкспо" можно будет передавать еду и личные вещи
Сегодня, 9:11
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nastya960

Пациентам в "Ленэкспо" можно будет передавать еду и личные вещи

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Сейчас в "Ленэкспо" находятся около 400 пациентов.

Госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо" преодолел проблемы первых дней работы. В учреждение закупили дополнительные средства индивидуальной защиты (СИЗ) и личной гигиены. Также в госпитале приняли решение разрешить передавать пациентам личные вещи и продукты питания. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Скорее всего, эти передачи будут оставлять в приемном отделение и наши сотрудники по фамилиям будут их разносить.

Сергей Улейчик, заместитель главного врача СПб ГБУЗ  "Госпиталь для ветеранов войн" по терапии

Сейчас в "Ленэкспо" находятся около 400 пациентов, у которых коронавирус проходит в легкой форме или средней степени тяжести.

Ранее Комздрав объяснил, зачем в "Ленэкспо" находятся пациенты с неподтвержденным коронавирусом.

Фото: ВК/  "ЭКСПОФОРУМ, Ленэкспо. Выставки Санкт-Петербург"

Теги: ленэкспо
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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