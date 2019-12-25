Пациентам в "Ленэкспо" можно будет передавать еду и личные вещи

Сейчас в "Ленэкспо" находятся около 400 пациентов.

Госпиталь для больных коронавирусом в "Ленэкспо" преодолел проблемы первых дней работы. В учреждение закупили дополнительные средства индивидуальной защиты (СИЗ) и личной гигиены. Также в госпитале приняли решение разрешить передавать пациентам личные вещи и продукты питания. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Скорее всего, эти передачи будут оставлять в приемном отделение и наши сотрудники по фамилиям будут их разносить. Сергей Улейчик, заместитель главного врача СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" по терапии

Сейчас в "Ленэкспо" находятся около 400 пациентов, у которых коронавирус проходит в легкой форме или средней степени тяжести.

Ранее Комздрав объяснил, зачем в "Ленэкспо" находятся пациенты с неподтвержденным коронавирусом.

Фото: ВК/ "ЭКСПОФОРУМ, Ленэкспо. Выставки Санкт-Петербург"