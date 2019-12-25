Комздрав объяснил, зачем в в "Ленэкспо" находятся пациенты с неподтвержденным коронавирусом

Ранее петербурженка, которая находится в "Ленэкспо", обвинила местные власти в попытке заразить её коронавирусом.

Комитет здравоохранения Петербурга объяснил, зачем в "Ленэскпо" оставляют пациентов не только с подтвержденной, но и неподтвержденной коронавирусной инфекцией. Дело в том, что все больные с пневмониями рассматриваются как COVID- положительные в силу того, что лабораторные тесты не обладают 100%-ой чувствительностью. Выписка происходит только после получения двух отрицательных результатов анализов.

Временный госпиталь в "Ленэкспо" развернут для больных с легкой формой коронавирусной инфекции и предназначен для тех пациентов, которые не имеют возможности лечиться дома из-за отсутствия отдельного изолированного помещения. Туда направляют пациентов, которые живут вместе с пожилыми родственниками и малолетними детьми или в коммунальных квартирах. Все пациенты имеют спальное место, обеспечены качественным питанием и круглосуточным медицинским наблюдением. Безопасность внутри временного госпиталя обеспечивают шесть постов охраны внутри здания и отряды Росгвардии снаружи.

Больные новой коронавирусной инфекцией с психиатрическими патологиями не госпитализируются в госпиталь в "Ленэкспо". Для данной категории больных развернут отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 имени И.И.Скворцова-Степанова.

Ранее петербурженка, которая находится в "Ленэкспо", обвинила местные власти в попытке заразить её коронавирусом.

Фото: ВК /kutafina_oksana