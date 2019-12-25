Женщина написала жалобу губернатору Александру Беглову, после чего администраторы страницы добавили её в "чёрный список".

В пятницу, 8 мая, стало известно, что петербурженка обвинила местные власти в попытке заразить её коронавирусом. Об этом жительница города на Неве заявила на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".

Оксана Кутафина-Шишлова накануне написала пост о том, какие условия в госпитале в "Ленэкспо". По словам петербурженки, ранее у неё выявили пневмонию, но при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. Однако горожанку все равно перевели в госпиталь в "Ленэкспо", чтобы дождаться повторного анализа на COVID-19.

Оксана отметила, что в "Ленэкспо" горожан с отрицательными мазками везут к людям, которые лечатся, которые только что заболели. Кроме того, больные там лежат без масок, а ангар не проветривается. Оксана также заявила, что в этом же здании проходят карантин и пациенты психбольниц.

Женщина также написала жалобу губернатору Петербурга Александру Беглову. Позже петербурженку администраторы страницы добавили в "чёрный список".

В комитете по здравоохранению Петербурга уже ознакомились с заявлением горожанки.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 375 новых случаев коронавируса.

Фото:vk.com/kutafina_oksana