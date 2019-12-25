В Петербурге выявили 375 новых случаев коронавируса

Также подтвердили 4 летальных случая.

За последние сутки в России выявлено 10 699 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 48,9% не имеют клинических проявлений заболевания. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

В Петербурге подтвердили новых 375 случаев заболевания. За сутки выздоровели 2805 человек, больше всего – в Москве. За сутки подтверждено 98 летальных случаев с коронавирусом, в том числе 4 случая в Петербурге.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 4,98 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа.

Фото: Piter.TV