В Петербурге выявили 375 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 699 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 48,9% не имеют клинических проявлений заболевания. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.
В Петербурге подтвердили новых 375 случаев заболевания. За сутки выздоровели 2805 человек, больше всего – в Москве. За сутки подтверждено 98 летальных случаев с коронавирусом, в том числе 4 случая в Петербурге.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 4,98 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа.
Фото: Piter.TV
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