В России зафиксировано 10 699 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 83 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 187 859 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.
Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 5 846. Далее идут Московская область — 918, Санкт-Петербург — 375, Нижегородская область — 276, Свердловская область — 155.
За сутки от коронавируса в России излечилось 2 805 человек. За весь период — 26 608.
За минувшие сутки скончалось 98 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 1 723 человека.
Отмечается, что у 48,9% новых заболевших нет клинических проявления COVID-19.
Ранее Трамп заявил, что Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию.
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