На очищение воздуха повлиял перерыв в работе промышленных предприятий.

В четверг, 14 мая, стало известно о том, что в Петербурге благодаря режиму самоизоляции очистился воздух. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В ведомстве отметили, что замеры проводили во всех районах Северной столицы. Так, среднемесячные концентрации диоксида азота за апрель снизились почти на 40%.

Специалисты предполагают, что такое явление напрямую связано с режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса.На улицах стало меньше машин, а некоторые промышленные предприятия сделали в работе перерыв.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы делятся фотографиями потрясающего заката.

Фото:pixabay