Петербургским медикам не придется доказывать вину в заражении коронавирусом

Новое распоряжение комздрава упростило действующий порядок признания врачей пострадавшими от инфекции.

Петербургский Комитет по здравоохранению изменил порядок признания врачей и медсестер пострадавшими от заражения коронавирусом. Согласно опубликованному на сайте Смольного обновленному распоряжению, медикам не придется доказывать свою невиновность в заражении, а родственникам погибших на работе врачей посещать инстанции.

Расследование заражения по-прежнему будут вести главврачи, стала возможна процедура обжалования решения стационара в комздраве. Также с медиков сняли обязанность самостоятельно писать заявление на признание их пострадавшими от инфекции – теперь эту информацию может предоставить организация, которая лечит заболевшего специалиста. Кроме того, с родственников умерших на работе врачей сняли обязанность начать расследование, а сами сроки расследования сократились с пяти дней до одного.

Напомним, пострадавшим от коронавируса врачам полагается 300 тысяч рублей, сотрудникам, получившим из-за заражения инвалидность – выплата в 500 тысяч рублей, а родственникам погибших от COVID-19 врачей – миллион рублей.

Тем временем, Петербург получил от Минздрава деньги на выплаты медикам.

Фото: Piter.TV