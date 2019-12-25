Петербург получил от Минздрава деньги на выплаты медикам

Выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку предназначены для сотрудников стационаров, скорой помощи и районных поликлиник, которые работают с пациентами с COVID-19.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что Петербург получил от Минздрава деньги на стимулирующие выплаты медикам. Об этом сообщает комитет по здравоохранению.

Напомним, что 10 мая правительство России направило бюджетам регионов 12 млрд рублей на доплаты медикам, которые работают с заболевшими COVID-19. Соответствующее соглашение Минздрав России подписал с 28 субъектами РФ.

В администрации Петербурга уже запустили горячую линию по стимулирующим выплатам медицинским сотрудникам. Отмечается, что горожане могут обращаться за соответствующими выплатами на номер 635-55-64.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге создадут единую базу доноров, переболевших коронавирусом.

Фото:Piter.TV