В Петербурге создадут единую базу доноров, переболевших коронавирусом

Процедура забора плазмы занимает 40 минут и не представляет опасности для доноров.

В среду, 13 мая, стало известно о том, что в Петербурге появится единая база доноров, переболевших коронавирусом. Об этом сообщает "Фонд Доноров" на странице в соцсети "ВКонтакте".

Соответствующая база появится на базе первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университетеа им. И. П. Павлова. Донорами могут стать лишь те, кто переболел COVID-19. Отмечается, что забор плазмы занимает лишь 40 минут и безопасен.

Плазму будут переливать больным с тяжёлой формой коронавирусной инфекцией.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские врачи получат инновационные комбинезоны для защиты от COVID-19.

Фото:Piter.TV