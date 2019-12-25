Петербургские врачи получат инновационные комбинезоны для защиты от COVID-19

Костюмы выполнены из ткани, которая обеспечивает защиту минимум на пять смен.

Для российских врачей, которые контактируют с больными коронавирусом, разработали новый многоразовый костюм. Комбинезон был создан специалистами дочерней компании "Ростеха". В настоящий момент он находится на стадии испытаний. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Комбинезоны нового типа выполнены из инновационной ткани, которая обеспечивает защиту от вирусов и агрессивной среды минимум на пять смен. Костюмы смогут выдерживать до 10 циклов дезинфекции.

Изделие уже зарегистрировано Росздравнадзором. Отечественные больницы и клиники сделали на комбинезон полмиллиона заказов. Однако сами производители готовы к выпуску лишь 10 тысяч костюмов в месяц. В будущем объем выпуска планируют увеличить до 20 тысяч.

Инновационные комбинезоны уже отправили в 13 регионов России, в том числе в Петербург.

Ранее мы писали, что в Петербурге ежедневно производят 200 тысяч медицинских масок.

Фото: rostec.ru