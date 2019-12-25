В Петербурге ежедневно производят 200 тысяч медицинских масок

Также с конвейеров выходит порядка 224 тысяч литров обеззараживающих веществ.

Ежедневно в Петербурге производят тысячи средств индивидуальной защиты, производство оперативно наладили в период пандемии. Об этом на ежегодном отчете заявил губернатор Александр Беглов.

По его словам, каждый день с предприятий выходят в продажу и на помощь медикам 200 тысяч масок и 224 тысячи литров обеззараживающих хлорактивных веществ. Кроме того, в месяц изготавливается 195 тысяч защитных комбинезонов, 55 тысяч медицинских халатов и 45 тысяч специальных костюмов. Производством всех средств индивидуальной защиты заняты на данный момент 86 городских компаний и организаций. Еще в конце марта их было лишь 59.

Как сдать бесплатный тест на коронавирус: проверяем новый проект "Яндекс.Помощь".

Фото: pixabay