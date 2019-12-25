Как сдать бесплатный тест на коронавирус: проверяем новый проект "Яндекс.Помощь"

На сегодняшний день в Москве, Петербурге и Иваново можно бесплатно сдать тест на коронавирус. Один из сотрудников Piter.TV провел собственный эксперимент и теперь поэтапно рассказывает, как это происходит.

В середине апреля сервис "Яндекс. Помощь" запустил домашнее тестирование на коронавирус. Для того, чтобы сделать тест нужно всего лишь оставить заявку на сайте, по указанному адресу в назначенное время приедет сотрудник лаборатории и возьмет пробу для анализа. Тестирование проводят аккредитованные лаборатории: "АрхиМед", "Ситилаб", "Семейный доктор" и "ЛабКвест". В Петербурге тесты проводит лаборатория "Ситилаб", а также с недавнего времени LIST LAB. Тесты проводятся бесплатно, они оплачиваются из выделенных ранее Яндексом средств в фонд проекта "Помощь рядом" и из пожертвований. Вы также можете пожертвовать любую сумму для поддержания данного проекта.

При этом тесты могут сделать только те, у кого нет симптомов ОРВИ, температуры или подозрения на коронавирус. Таким образом, "Яндекс" решил помочь врачам и выявить бессимптомных носителей COVID-19. Журналист Piter.TV решил проверить на себе, как работает данный сервис и прошел тест на коронавирус дома.

Как заполнить заявку для сдачи бесплатного теста на коронавирус

При переходе по ссылке появится следующее окно. В строке нужно указать ваш конкретный адрес проживания на данный момент. По указанному адресу к вам в назначенное время приедет медицинский работник.

После написания адреса ниже появится форма, где будут указаны ближайшие даты, на которые можно записаться. К слову, делать это лучше утром, потому что желающих сдать тест много, а возможности лабораторий небезраграничны. Например, на 13-15 мая весь лимит исчерпан. Мне, чтобы 6 мая записаться на 8 мая пришлось около часа ждать появления свободных тестов.

При наличии свободных окон, вы сможете выбрать день, в который вам будет удобно принять медработника. При наличии свободных мест, можно выбрать сразу несколько тестов, если вы живете в квартире не одни. После этого нужно будет заполнить анкету на каждого человека, который будет сдавать тест. В анкете нужно указать ФИО, дату рождения, паспортные данные, контакты и поставить галочку в графе, если место регистрации совпадает с ранее указанным адресом проживания. Также потребуется сфотографировать первые страницы паспорта. После этого на электронную почту придет следующее сообщение.

Анкету могут рассматривать до 4 часов, однако, две наши отправленные анкеты были рассмотрены довольно быстро. Через час пришло два письма с подтверждением даты приезда медика. Помимо этого, в письме даются указания, которым нужно следовать перед сдачей анализа.

Как проходит сдача бесплатного теста на коронавирус

Как и обещалось, за день до сдачи теста, на указанный номер телефона пришло смс-сообщение с ориентировочным временем приезда медработника. Как видите, интервал приезда медработника составляет 3 часа. Это немало, но всё же ради точного результата нужно потерпеть и соблюдать все предписанные ограничения.

Итак, мы действительно, ничего не ели и не пили перед приездом медика, звонок в домофон раздался 8 мая в 12:01. То есть к нам приехали в положенный интервал времени. Сотрудник лаборатории "Ситилаб" поднялась на наш этаж уже в защитном костюме, перчатках, маске и щите. Однако, ему потребовалось еще пару минут, чтобы надеть бахилы на лестничной площадке.

После этого мы провели сотрудника в комнату, где есть стол (чтобы положить документы) и диван (чтобы посадить туда сдающего анализ). Далее нас попросили померить температуру своим градусником (у сотрудников при себе их нет) и заполнить анкету о наличии хронических заболеваний и общем самочувствии на данный момент, а также два экземпляра договора. Подготовить ручку и паспорта стоит заранее. После заполнения данных сотрудник сам приклеил штрих-код с номером заказа на каждый лист. Это делается при вас для безопасности, чтобы никто не перепутал документы и биоматериал.

Когда все документы заполнены, медик берет мазок из ротоглотки, это занимает считанные секунды. После этого вместе со всеми анализами и документами медработник покидает квартиру. По словам самого сотрудника, за день он успевает посетить около 20 квартир.

Через сколько приходит результат анализа на коронавирус

В договоре указано, что результаты будут готовы через 2 дня. Однако, на сайте "Яндекс. Помощь" написано, что тест могут делать от 2 до 5 дней, все зависит от лаборатории. Результаты по одной из заявок пришли на указанную электронную почту 10 мая в 08:51. То есть через два дня после сдачи биоматериала.

Результаты второго теста не пришли ни в течение дня, ни на следующее утро, в чате поддержки отвечали шаблонами, а указанный в письме и сообщении номер лаборатории оказался выведен из обслуживания.

Тогда было решено попробовать узнать результаты тесты самостоятельно на сайте (хотя о таком способе в Яндекс.Помощь не говорится) лаборатории "Ситилаб", которая проводила анализ. На сайте есть графа "Результаты анализов", которая находится в самом верху. Туда нужно вписать все указанные данные и получить файл со своими результатами. То есть в нашем случае второй тест просто забыли отправить, а связаться с лабораторией не удалось.

В целом, мы остались довольны данным проектом от Яндекса. Очень удобно для тех, кто чувствует себя хорошо, но боится быть бессимптомным переносчиком коронавируса. Что касается лаборатории "Ситилаб" которая проводила анализ, тоже нет нареканий. Сделали всё довольно качественно, быстро, соблюли все правила безопасности, результат пришел довольно быстро. Единственное, что омрачило общее впечатление, это шаблонные ответы Яндекса, когда мы пытались узнать, почему нам пришел только один результат теста. И то, что в том же письме от Яндекса был указан номер телефона лаборатории, который выведен из обслуживания. Но я бы все же рекомендовала сдать тест в рамках данного проекта тем, кто, действительно, хочет просто удостовериться, что он не является переносчиком коронавируса на данный момент.

Фото: Piter.TV; pixabay