Анна Нетребко заявила о преступлении против артистов

Певица написала гневную тираду на двух языках против выступлений в медицинских масках.

Оперная певица и народная артистка России Анна Нетребко написала в Instagram гневную тираду на двух языках – русском и английском. Звезда протестует против выступлений в медицинских масках.

Нетребко заявила, что пение в маске является преступлением против здоровья певцов. Она отметила, что это губительно для легких, сердца и голоса.

"Многие театры пытаются работать в условиях пандемии, и обязательным условием работы является пение в маске […] Я персонально отказываюсь от таких условий и протестую", - написала артистка.

Поклонники согласились с оперной певицей. Они считают, что Анна вправе сама диктовать условия концертным площадкам.

Около полугода назад Нетребко переболела коронавирусом. Из-за болезни отменилось ее выступление в Петербурге. Певица перенесла легкую форму заболевания и через неделю уже пошла на поправку. Однако реабилитация и возвращение прежней формы заняли месяцы.

Ранее мы писали, что Петербург отметил 140-летие со дня рождения Анны Павловой.

Фото: Instagram / anna_netrebko_yusi_tiago