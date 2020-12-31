Магия Анны Павловой: в Петербурге подготовили посвящение легендарной балерине

Петербург отметил 140-летие со дня рождения Анны Павловой. В память о танцовщице труппа Театра русского балета представила гала-концерт “Посвящение”.

В программу гала-концерта вошли номера, которые исполняла прима-балерина. "Умирающий лебедь" был поставлен Михаилом Фокиным специально для Павловой.

Тут не было задачи собрать только её репертуар. Мы показываем, как развивался балет: и классическое наследие, и современные постановки, и неоклассическая хореография. Например, у нас будет премьера номера под великолепную музыку Бетховена "Лунная соната" . Анна Войтина, солистка Театра русского балета им. Анны Павловой

Ещё одно праздничное событие: коллектив обретает новое название - Театр русского балета имени Анны Павловой. Первый в России частный балетный театр был создан в 1990 году Львом Фогелем и Олегом Виноградовым. Союз театра и спорта, отмечают критики.

Анна Павлова явилась эталоном русского классического балета. Её заслуги не были обозначены, увековечены. Мы хотели отдать дань и навека сохранить её имя и её творчество в названии и работе театра. Людмила Брагина, директор Театра русского балета им. Анны Павловой

Вечер балета "Посвящение" - первое выступление труппы после пандемии.

На сцене зрители увидели фрагменты постановок Серебряного века: "Щелкунчик", "Жар-птица", "Арлекинада", "Шахерезада". Чтобы передать особенности танца начала 20 века, артисты находили записи балетных номеров в исполнении Анны Павловой .

Костюм Анна Павлова придумала тоже сама: она придумала крылья, которые трепещут, и это действительно помогало образу. Мы акцентировали внимание на её движениях: когда-то она нашла движение носиком, которые присущи стрекозе. Наталья Сафонова, артистка Театра русского балета им. Анны Павловой

Сценическое искусство постоянно развивается: меняется эстетика артиста, вносятся новые позировки, возрастают требования к технике.

Поскольку я профессионал, в каком-то смысле, я не балетный актер, я - драматический актёр, я понимаю сколько за эти стоит труда, амбиций, обид, боли. И сколько за этим стоит радости. У балетных очень короткий век, надо успеть хотя бы за два десятка лет. Я Плисецкую не беру, она долгожительница. Надо успеть сказать что-то людям. Андрей Ургант, актер.

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Видео, фото: Piter.TV