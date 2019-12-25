С 1 марта в Петербурге от пневмонии скончалось 694 человека

Это значительно выше, чем от коронавируса.

С 1 марта в Петербурге пневмонией заболело более 11 тыс.человек. За этот период от заболевания скончалось почти в 10 раз больше, чем от коронавируса. Такие цифры озвучит губернатор Александр Беглов на совещании в Законодательном собрании города.

Только за последние сутки пневмония была зафиксирована у 369 человек, 29 человек скончались.

Отметим, что за этот период коронавирус унес жизни 63 человек.

С начала весны от пневмонии 5924 человек выздоровели, от COVID-10 ― 1848 человек.

Ранее стало известно, что с 11 по 30 апреля в городе умерли 300 пациентов с коронавирусом, ОРВИ и пневмонией.