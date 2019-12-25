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В Петербурге с середины апреля умерло более 300 пациентов с коронавирусом, ОРВИ и пневмонией
Сегодня, 16:01
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nastya960

В Петербурге с середины апреля умерло более 300 пациентов с коронавирусом, ОРВИ и пневмонией

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С 11 апреля в стационар поступили 5005 человек.

С 11 апреля в Петербурге от внебольничной пневмонии, ОРВИ и коронавируса скончались 340 пациентов. Данные приводятся в отчете межведомственной рабочей группы по противодействию распространению инфекции в городе.

С 11 апреля в стационар поступили 5005 человек, на данный момент выписали 2909. На данный момент в городе развернуто более 5,6 тысяч коек, более 80% уже заняты. В реанимации лежат 7% заболевших, на ИВЛ – 3%.

На сегодняшний день в Петербурге насчитывается 8050 зараженных коронавирусом.

Производитель масок рассказал, как необходимо утилизировать медицинские маски.

Фото: отчет межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге; pixabay 

 

 

Теги: грипп, коронавирус, орви
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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