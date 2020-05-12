Производитель масок рассказал, как необходимо утилизировать медицинские маски

По словам эксперта, маски не следует выбрасывать в мусорное ведро.

Производитель масок высказался об утилизации медицинских масок. По его мнению, маски необходимо утилизировать как другие медицинские изделия, так как после использования на маске может в течение нескольких дней оставаться вирус.

Если вы сходили в учреждение, где есть больные той же коронавирусной инфекцией, если вы не заразились, то на маску что-то могло попасть. Ее нельзя утилизировать с обычными отходами, коронавирус сохраняется до нескольких дней. Она должна утилизироваться на мусороперерабатывающих комбинатах, возможно, сжигаться или еще как-то. Это все-таки предмет, от которого можно заразиться. Владимир Михайлов, учредитель предприятия "ФЭСТ" по производству медицинских изделий

С сегодняшнего дня в Москве и Петербурге действует масочный режим. Жителей обязали в общественных местах надевать маски и перчатки.

Видео: Piter.TV