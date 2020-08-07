Останкинская башня погасла в знак траура по погибшим при взрыве в Бейруте

Телебашня в Москве не была подсвечена с 23 часов до полуночи.

Подсветка на Останкинской башне в Москве погасла в знак траура по погибшим при взрыве в Бейруте. В течение часа объект был не подсвечен - с 23 часов вечера 6 августа до полуночи.

В морском порту ливанского города Бейрут вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Погибшими считаются 149 человек. Многие местные жители пропали без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур. Ударная волна затронула российское посольство. В Грузии подтвердили отправку взорвавшейся в Бейруте селитры из Батуми.

Накануне следователи задержали директора порта Бейрута. Чиновник оказался под подпиской о невыезде из страны по делу о взрыве в Бейруте вместе с еще 15 подозреваемыми. Активисты в Бейруте потребовали отставки правительства Ливана.

Видео: Youtube/VideoArchive