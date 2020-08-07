От ударной волны пострадали более пяти тысяч человек.

В Ливанских СМИ заявили, что число погибших при взрыве в Бейруте выросло до 149. Журналисты из местной газеты Lorient-Le ссылаются на заявление чиновников из Минздрава страны. Задержан глава порта, в котором произошел взрыв.

Напомним, что накануне стало известно о 139 погибших и более пяти тысяч раненых после взрыва в порту Бейрута. Напомним, что эпицентр трагедии находился вблизи от базы Военно-морского флота Ливана. Взрывная волна повредила около 60% зданий города, автомобили, во многих кварталах повыбивало стекла.

В морском порту ливанского города Бейрут вечером 4 августа прогремел взрыв. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся более пяти тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Многие местные жители пропали без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур. Ударная волна затронула российское посольство. В Грузии подтвердили отправку взорвавшейся в Бейруте селитры из Батуми.

Видео: Youtube/Naga Wyspa