Коронавирус в России и Петербурге: последние новости за 26 апреля

Статистика и последние новости в Петербурге и России.

Статистика по коронавирусу в Петербурге

В Петербурге за последние сутки диагностировали 151 новый случай коронавируса. Теперь общее число заболевших – 3 077. Всего с начала пандемии в Петербурге выздоровели 489 человек, всего умерло 27 человек. За последние сутки в Петербурге проведено 8 410 тестов на COVID-19. На карантине находится 3740 человек. Из них 54 — в обсерваторе, 493 — на самоизоляции, 3193 — контактные.

Статистика по коронавирусу в России

За сутки в России зафиксировали 6 361 новый случай инфицирования, 517 пациентов поправились, 66 умерли. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 80 949 человека, 6 767 человек выздоровели, 747 человек умерли.

Коронавирус в Петербурге: последние новости за сегодня

Комитет по здравоохранению Петербурга планирует создать официальный список врачей, которые погибли, исполняя свой служебный долг в период пандемии коронавируса. Петербургская полиция создает фотобазу нарушителей самоизоляции: на принудительное фотографирование жалуются задержанные петербуржцы.

В больнице Святого Георгия показали дезинфицирующий тоннель и как через него проходят медицинские работники. Минувшей ночью в Боткинской больнице скончался врач Алексей Филиппов. У него был подтвержден коронавирус.

В Комитете по здравоохранению Петербурга прокомментировали причины смерти четырех медсестер, имена которых числятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии COVID-19.

Коронавирус в России: последние новости за сегодня

В МЧС заявили, что нарушать режим самоизоляции можно исключительных в случаях угрозы жизни. За минувшие сутки в России подтвердились 66 смертельных случаев пациентов с COVID-19. Таким образом, число жертв коронавируса увеличилось до 747 человек. К утру 26 апреля сообщается о 6361 новых случаях в 83 регионах страны. Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко предположил, что на ослабление режима самоизоляции в России для пожилых людей может повлиять теплая майская погода.