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Петербургская полиция создает фотобазу нарушителей самоизоляции
Сегодня, 17:18
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Arinablinova

Петербургская полиция создает фотобазу нарушителей самоизоляции

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Жители города недовольны.

В воскресенье, 27 апреля стало известно, что петербуржцы, которые были задержаны за нарушение самоизоляции начали всё больше и больше жаловаться на принудительное фотографирование в отделах полиции. В пресс-службе ГУ МВД эту тенденцию подтвердили. 

По данным "Фонтанки", фотопортреты собираются добавить в базу правонарушителей (каждый, кто доставляется по административным делам, вносится в нее). Жители города считают, что внесение их в базу за "сидение на скамеечке в парке" или "пробежку" противоречит закону. 

Некоторые адвокаты также уверены, что фотографировать нарушителей самоизоляции сотрудники полиции не имеют права, ведь гражане не попадают под процедуру ареста.

Ранее мы писали, что в Тихвине засняли жителей, не соблюдающих "противокоронавирусные" меры.

Фото: Pixabay

 

 

 

Теги: карантин, коронавирус, нарушители, полиция, самоизоляция
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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