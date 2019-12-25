Петербургская полиция создает фотобазу нарушителей самоизоляции

Жители города недовольны.

В воскресенье, 27 апреля стало известно, что петербуржцы, которые были задержаны за нарушение самоизоляции начали всё больше и больше жаловаться на принудительное фотографирование в отделах полиции. В пресс-службе ГУ МВД эту тенденцию подтвердили.

По данным "Фонтанки", фотопортреты собираются добавить в базу правонарушителей (каждый, кто доставляется по административным делам, вносится в нее). Жители города считают, что внесение их в базу за "сидение на скамеечке в парке" или "пробежку" противоречит закону.

Некоторые адвокаты также уверены, что фотографировать нарушителей самоизоляции сотрудники полиции не имеют права, ведь гражане не попадают под процедуру ареста.

Ранее мы писали, что в Тихвине засняли жителей, не соблюдающих "противокоронавирусные" меры.

Фото: Pixabay