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В Тихвине засняли жителей, не соблюдающих "противокоронавирусные" меры
Сегодня, 16:15
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lizapoluda

В Тихвине засняли жителей, не соблюдающих "противокоронавирусные" меры

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Правила нарушаются на улицах, в магазинах и в общественном транспорте.

Житель Тихвина прогулялся по городу, чтобы проверить, соблюдают ли граждане меры самоизоляции и противоэпидемические меры. Нарушители попали в поле зрения камеры мобильного телефона. Позже фотографии были выложены в ВК-сообществе Тихвинская телега | Новости Тихвина.


По результатам рейда обнаружилось, что многие горожане не соблюдают социальную дистанцию и пренебрегают средствами личной защиты. 

В автобусах, в магазинах, на улице полный расслабон. А да, мы ж забыли сказать, что тихвинцы к коронавирусной инфекции не чувствительны. 
с сарказмом отметил автор поста 

Ранее мы сообщали о том, что Тихвине обустраивают мемориальный комплекс "Братское кладбище".

Фото: ВКонтакте / tihvnskai_telega

Теги: ленинградская область, тихвин
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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