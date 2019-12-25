В Тихвине засняли жителей, не соблюдающих "противокоронавирусные" меры

Правила нарушаются на улицах, в магазинах и в общественном транспорте.

Житель Тихвина прогулялся по городу, чтобы проверить, соблюдают ли граждане меры самоизоляции и противоэпидемические меры. Нарушители попали в поле зрения камеры мобильного телефона. Позже фотографии были выложены в ВК-сообществе Тихвинская телега | Новости Тихвина.



По результатам рейда обнаружилось, что многие горожане не соблюдают социальную дистанцию и пренебрегают средствами личной защиты.

В автобусах, в магазинах, на улице полный расслабон. А да, мы ж забыли сказать, что тихвинцы к коронавирусной инфекции не чувствительны.

с сарказмом отметил автор поста

Ранее мы сообщали о том, что Тихвине обустраивают мемориальный комплекс "Братское кладбище".

Фото: ВКонтакте / tihvnskai_telega