В Тихвине обустраивают мемориальный комплекс "Братское кладбище"

В работах приникают участие сотрудники городского вагоностроительного завода.

Работники Тихвинского вагоностроительного завода начали благоустройство мемориального комплекса "Братское кладбище" в рамках подготовки региона в празднованию 9 мая. Информация об этом появилась в ВК-сообществе Тихвинская телега | Новости Тихвина.

Заводчане объединились в небольшие группы и соблюли противоэпидемические меры – работали в масках и перчатках.

Напомним, что Тихвинский вагоностроительный завод отвечает за состояние мемориального комплекса в течение последних трех лет. Работники предприятия регулярно следят за порядком на территории.

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Фото: ВКонтакте / tihvnskai_telega