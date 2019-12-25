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В Ленобласти пройдут субботники к юбилею Победы
Сегодня, 13:51
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lizapoluda

В Ленобласти пройдут субботники к юбилею Победы

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Участников обеспечат средствами личной защиты. 

В среду, 22 апреля, в Ленобласти начнутся работы по уборке памятных мест и мемориалов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Всего планируется облагородить 220 объектов, в том числе, общественные пространства и зеленые зоны.  Все граждане, принимающие участие в субботниках, будут оснащены средствами личной защиты. Кроме того, их разделят на маленькие группы по 10-15 человек.

Ранее мы рассказали о том, что Тосненский роддом превратили в инфекционный госпиталь.

Фото: Pixabay 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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