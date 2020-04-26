В больнице Святого Георгия показали дезинфицирующий тоннель

Уже больше месяца больница перепрофилирована в 479-коечный инфекционный стационар.

В субботу, 25 апреля, больница Святого Георгия выложила на YouTube-канал видео, как медработники проходят через тоннель дезинфекции.

Для оказания помощи наш стационар разделен на "грязную" и "чистую" зоны, создан санпропускник для медицинского персонала, что является необходимым условием, для защиты сотрудников и пациентов, предотвращения их заражения коронавирусной инфекцией уточнили в больнице.

В кратчайшие сроки в больнице поставили дезинфицирующий тоннель. Благодаря этому оборудованию работа сотрудников облегчена, ко всему прочему тоннель способствует обеспечению безопасности.

Ранее мы писали, что скончался нейрохирург Александровской больницы.

Видео: "Больница Святого Георгия" / YouTube