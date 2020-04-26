Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых людей

Об этом бывший главный санитарный врач России рассказал РИА "Новости".

Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко предположил, что на ослабление режима самоизоляции в России для пожилых людей может повлиять теплая майская погода.

Как эксперт сообщил РИА "Новости" 26 апреля, возможно ослабление режима после майских праздников. Как уточнил Онищенко, на распространение респираторных инфекций влияет похолодание, а предстоящее потепление "сыграет огромную положительную роль в этом процессе".

Ранее мы сообщали о том, что Онищенко ответил на критику Лукашенко тест-систем из России. Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы заявил, что в России применяется десятки тест-систем на коронавирус COVID-19, со своей задачей они справляются.

Видео: YouTube / Просвещение