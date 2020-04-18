Онищенко ответил на критику Лукашенко тест-систем из России

Позитивно тест-системы бывший главный санитарный врач и депутат Госдумы оценил в комментарии РИА "Новости".

Бывший главный санитарный врач РФ и депутат Госдумы Геннадий Онищенко, в России применяется десятки тест-систем на коронавирус COVID-19, со своей задачей они справляются. Так Онищенко ответил на критику систем от президента Белоруссии.

Отметим, накануне белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус. Об их качестве политик высказался на рабочей поездке в Гродненскую область 17 апреля, слова Лукашенко привел местный телеканал СТВ.

Тесты – ни к черту заявил президент.

По словам белорусского президента, 15 обследованных россиян, прибывших на строительство АЭС, пролечили, провели тесты на инфекцию с помощью российских устройств, и у всех людей оказался положительный результат, из-за чего пришлось повторить лечение в больнице. Как только в Белоруссии отказались от российских тестов и взяли китайские, из тех же 15 человек лишь один оказался носителем вируса.

Роспотребнадзор ответил на слова президента Белоруссии, который сообщил, что полученные российские тест-системы дают ошибочные результаты.

В ведомстве РФ отметили, что отечественные тест-системы по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов. В заявлении подчеркивается, что их эффективность была подтверждена еще февральскими экспериментами в Китае. За разработку продукта отвечал ГНЦ ВБ "Вектор".

Видео: CTBY