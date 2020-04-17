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Сегодня, 22:46
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Лукашенко назвал некачественными российские тесты на коронавирус

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Китайские тесты показали более хороший результат.

Белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус. Об их качестве политик высказался на рабочей поездке в Гродненскую область 17 апреля, слова Лукашенко привел местный телеканал СТВ.

Тесты – ни к черту.

Александр Лукашенко

По словам белорусского президента, 15 обследованных россиян, прибывших на строительство АЭС, пролечили, провели тесты на инфекцию с помощью российских устройств, и у всех людей оказался положительный результат, из-за чего пришлось повторить лечение в больнице. Как только в Белоруссии отказались от российских тестов и взяли китайские, из тех же 15 человек лишь один оказался носителем вируса.

Ранее Лукашенко ответил на критику Белоруссии по борьбе с коронавирусом.

Теги: александр лукашенко, беларусь, коронавирус
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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Алфёров Лёха
Сегодня 23:01

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