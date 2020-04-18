Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о качестве российских тест-систем

Ранее РФ на безвозмездной основе передала Республике Беларусь 14 тыс. тест-систем.

Роспотребнадзор ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сообщил, что полученные российские тест-системы на COVID "ни к черту" и дают ошибочные результаты.

В ведомстве РФ отметили, что отечественные тест-системы по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов. В заявлении подчеркивается, что их эффективность была подтверждена еще февральскими экспериментами в Китае. За разработку продукта отвечал ГНЦ ВБ "Вектор".

С февраля 2020 года Роспотребнадзором Республике Беларусь были переданы на безвозмездной основе 14 тыс. тест-систем. Всего "Вектор" произвел 3,2 млн единиц товара, более 400 тыс. из которых были отправлены гуманитарной помощью почти в 30 стран мира.

Ранее мы писали о том, что Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом.

Видео: CTBY