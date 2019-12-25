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Rybka123

Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом

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Военные должны озвучить предложения к 22 апреля.

Владимир Путин рассматривает вариант привлечения армии России к борьбе с коронавирусом. Об этом говорится на сайте Кремля.

Даннный вариант был обсужден в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации. Президент поручил Министерству обороны к 22 апреля представить предложения о возможности привлечения специальных сил и средств Вооружённых Сил страны для борьбы с распространением COVID-19. Ответственным за поручение президента назначен министр обороны Сергей Шойгу. 

На данный момент общее число зараженных в России выросло до 36 793. Всего из российских больниц выписали 3 057 человек с диагнозом коронавирус, 313 скончались. 

Ранее мы писали о новых правилах пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства, который подписал Владимир Путин 18 апреля. 

 

 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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