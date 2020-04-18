За сутки в РФ подтверждены почти пять тысяч случаев заражения коронавирусом

Больше всего больных по прежнему зафиксировано в Москве.

За минувшие сутки в России коронавирус диагностировали у 4785 человек в 79 регионах России. Об этом сообщается на сайте "стопкоронавирус.рф". Общее число зараженных в стране выросло до 36 793.

Больше всего больных по прежнему зафиксировано в Москве (2649) и Московской области (482), далее идет Санкт-Петербург (139). Менее от 40 до 70 случаев заражения зафиксировано в Мордовии, Чечне, Нижегородской области, Ставропольском крае, Тверская областе и других регионах.

Всего из российских больниц выписали 3 057 человек с диагнозом коронавирус, 313 скончались.

Фото: стопкоронавирус.рф