В РФ продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Иностранцам, не имеющим разрешения на работу, позволили устраиваться к российским работодателям.

Владимир Путин подписал указ о мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в связи с угрозой распространения COVID-19. Об этом сообщается на сайте kremlin.ru.

Согласно документу период с 15 марта по 15 июня включительно замораживает сроки прибывании в РФ иностранцев и лиц без гражданства. В отношении них не будут приниматься решения об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии.

Помимо этого в данный период работодатели в РФ устраивать к себе иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если в их услугах нуждаются. Согласно указу, они обязаны обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.



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Видео: kremlin.ru