Семь медиков сбежали из уфимской больницы, закрытой на карантин

Поступок беглецов привел их на скамью подсудимых.

Кировский суд Уфы рассмотрел административные дела семи медиков, сбежавших из из закрытой на карантин Республиканской больницы имени Куватова. Об этом сообщают региональные СМИ,

Медперсонал покинул РКБ 10 апреля не дождавшись повторных результатов анализов на COVID-19. По решению суда шестеро вернуться в больнице на двухнедельный карантин, еще один вернется домой.

Ранее РКБ было названо одним из очагов распространения COVID-19 в республике. По данным регионального Минздрава, в Башкирии зафиксировано 213 случаев коронавирусной инфекции, 54 из них — в РКБ.

Ранее мы писали о том, что за сутки в РФ подтверждены почти пять тысяч случаев заражения коронавирусом.

Видео: Youtube/Правительство Республики Башкортостан