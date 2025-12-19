В поликлинике №48 открылось гериатрическое отделение для пожилых пациентов

В гериатрическом отделении жителям проведут комплексную оценку здоровья, составят индивидуальный план лечения и профилактики.

По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в городской поликлинике №48 Московского района начало работу гериатрическое отделение для петербуржцев "серебряного возраста". В новом отделении пациентам проведут полную гериатрическую оценку здоровья, позаботятся о реабилитации и лечении.

Как рассказали в Смольном, в октябре губернатор провёл личный приём граждан, на котором жительница Московского района попросила открыть гериатрическое отделение в поликлинике на Благодатной улице. Александр Беглов поручил главе администрации района организовать новый отдел в медицинском учреждении. Это стало частью городского проекта "Серебряный возраст". Пожилые люди нуждаются в специализированной медицинской помощи с учётом психологических и физических особенностей. Ранее помощь жителям Московского района оказывала Городская поликлиника №51 в гериатрическом кабинете со штатом всего из двух врачей.

В Московском районе число жителей старше 60 лет составляет 85 тысяч человек. Создание такого подразделения позволит сделать специализированную медицину более доступной для населения города.

Забота о людях серебряного возраста — один из десяти приоритетов развития Петербурга. Важнейшее направление этой работы — качественное и доступное медицинское обслуживание, организованное с учётом их физических и социальных потребностей. Мы последовательно совершенствуем медицинскую инфраструктуру Петербурга, создаём новые и развиваем действующие гериатрические отделения, помогаем нашим врачам получать соответствующие компетенции Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Проект "Серебряный возраст" направлен на вовлеченность жителей пожилого возраста в творческие, культурные, физкультурные и другие мероприятия. Это позволяет старшему поколению самореализовываться и оставаться социально активными. В основу программы входят 3 основные направления работы: повышение доступности медицины, расширение возможностей для участия в досуговой деятельности и помощь в культурном познании города. Реализация проекта запланирована до конца 2030 года.

Гериатрические отделения открыты и в других районах Петербурга. Так, в Выборгском районе работает "Гериатрическая больница №1", в Калининском – медико-социальное отделение в "Городской поликлинике №112", в Кировском – гериатрический центр и т.д. Основная цель центров – это внедрение в городскую систему медико-социальной помощи пожилым людям. Эта поддержка основана на методологических подходах, использовании современных технологий повышении уровня медицинского и социального обслуживания.

Фото: Смольный