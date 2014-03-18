В Петербурге расширят проект "Серебряный возраст"

Также горожанам напомнили о мерах помощи для жителей блокадного Ленинграда.

В ходе прямой линии вице-губернатор Петербурга Наталья Чечина рассказала о расширении проекта "Серебряный возраст", а также напомнила о мерах помощи для жителей блокадного Ленинграда. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Так, по словам чиновницы, в городе появятся еще четыре комплексных центра социального обслуживания для людей старшего поколения – в Красногвардейском, Невском, Приморском и Красносельском районах. А что касается статуса "Житель блокадного Ленинграда", он дает право на различные льготы. Районные администрации персонально сопровождают каждого ветерана, полагаются и федеральные меры социальной поддержки.

После вручения удостоверения "Жителю блокадного Ленинграда" ветераны получают звание ветерана ВОВ и, естественно, федеральные льготы, а они серьезные. Это компенсация за жилье и коммунальные услуги, предоставление жилья за счет федеральных средств. Если есть группа инвалидности, то выплачиваются две пенсии: по инвалидности и по возрасту. Для наших блокадников это очень значимо. Наталья Чечина, вице-губернатор Петербурга

Фото: Piter.TV